Dienstag, 03. Mai 2016 Gesellschaftsrevier, Jagdrevier Mit der Kraft der Artemis Prominente Gesichter fanden sich am 28. April im Uniqa Tower in Wien zur Artemis-Galanacht ein. Moderatorin Sabine Loho, Puls 4, führte die Gäste durch das Programm. Musikalisch wurde der Abend von der Jagdhornbläsergruppe Eisenwurzen und der Mojo Blues Band begleitet. Neben den jagdlich inspirierten Tanzeinlagen der Tanzgruppe des Dancing-Stars-Chefchoreografen Ferdinando Chefalo standen jedoch die Ernennung der Jägerin des Jahres 2016 und die sechs Artemis-Awards im Mittelpunkt. Die Jury zeigte dabei ein gutes Gespür für die Auswahl der ersten Artemis-Award-Preisträger. Die Kür zur Jägerin des Jahres, die der Jagd im deutschsprachigen Raum ein charismatisches und vor allem greifbares Gesicht verleihen soll, bildete den Höhepunkt des Abends. Die 12 anwesenden Finalistinnen hatten sich bereits zuvor im Onlinevoting aus einer Vielzahl an Bewerberinnen durchgesetzt. Auch bei den Challenge-Days in Wien mussten sie so einiges an Wild- Wald- und Naturbewusstsein an den Tag legen. Im spannenden Finale wurde Doris Moser aus Linz zur 1. Jägerin des Jahres gekürt. Die sympathische und authentische Jägerin wird das nächste Jahr als Artemis für eine positive Wahrnehmung der Jagd und ihrer Passion einstehen. Die weiteren Artemis-Award-Preisträger in unterschiedlichen Kategorien sind: Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer (Politik); Dr. Ernst Reichmayr, Steyr Mannlicher (Innovation & Technologie); Uni.-Prof. Dr. Friedrich Reimoser (Wissenschaft); DI Andreas Holzinger, Steiermärkische Landesforste (Förderer der Jagd); Hannes Krautzer, Jagd und Natur TV (Wirtschaft) und Dr. Rudolf Gürtler (Lebenswerk). Die Ziele der Artemis-Charity sind einerseits eine Brücke für eine proaktive Kommunikation der Jagd mit der nicht jagenden Bevölkerung zu bauen und andererseits Jugendliche aus Familien oder von alleinerziehenden Müttern, die aufgrund finanzieller Engpässe keinen selbstverständlichen Weg in eine höhere Ausbildung gehen können, finanziell unter die Arme zu greifen. Mit dem Reinerlös der Gala wird es möglich, Stipendien an drei junge Menschen zu vergeben.

