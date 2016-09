Mittwoch, 22. Juni 2016 Gesellschaftsrevier, Lebensraumpartner 67. Steirischer Landesjägertag in Krieglach 91 der 157 Delegierten sind am 18. Juni 2016 nach Krieglach gekommen, damit war die Beschlussfähigkeit des Landesjägertages sichergestellt. Das war nicht zuletzt deshalb notwendig, da ein umfassendes Paket von Satzungsänderungen beschlossen werden musste. Nach 22 Jahren wurde der Landesjägertag erneut im Jagdbezirk Mürzzuschlag abgehalten. Das war ein großer Ansporn für Hausherrn BJM Ofö. Ing. Hannes Fraiß und dessen Team, für ein gastfreundliches Ambiente zu sorgen und die Anwesenden mit jagdkulturellen Gustostückerln zu verwöhnen. Maßgeblich beteiligt daran war der Jägerchor unter der Leitung von Julia Pichler, aber auch die Musikkapelle „Voestalpine Roseggerheimat Krieglach“ sowie die Jagdhornbläsergruppen „Horrido“ und „Allerheiligen“ präsentierten sich optisch und akustisch makellos! Informativ wie kurzweilig war die virtuelle Vorstellung des Jagdbezirkes in einer Animation von KR Hans Schrotthofer, die das Engagement der örtlichen Jägerschaft spannend in Szene setzte. Als kleines Erinnerungsgeschenk konnten die Besucher des Landesjägertages einen gläsernen Talisman aus der k.u.k. Hofmanufaktur mit nach Hause nehmen, der dem Sorgenkind Gams gewidmet war. Bericht des Landesjägermeisters LJM ÖR DI Heinz Gach hielt Rückschau auf das vergangene Jahr, welches unter dem Motto „Zusammenhalt für Eigentum, Lebensräume und Jagd“ gestanden ist. In seinen Ausführungen ging der Landesjägermeister ausführlich auf die gemeisterten Probleme der letzten Monate und Jahre ein, etwa auf die Debatte um die generelle Öffnung der Forststraßen für Mountainbiker, den Forst-Jagd-Dialog auf seinen verschiedenen Ebenen oder die Auseinandersetzung mit militanten, justizbekannten Randgruppen der Gesellschaft aus der Tierrechtsszene. Eine Konsequenz daraus sei sein Antrag an die Landesjägermeisterkonferenz, die Dachmarke Jagd zu entwickeln, um das Bild in der Öffentlichkeit zu verbessern, so Gach. Es geht hierbei darum, dass die von den neun Landesjagdverbänden schon entwickelten und erfolgreich gelebten Initiativen zur Öffentlichkeitsarbeit konzentriert und österreichweit gebündelt weiterentwickelt werden. Dazu wird es eine Stärken-Schwächen-Analyse geben, wonach ein „Fingerabdruck“ der Jagd übrig bleiben wird. Es wird 10 Kernwerte geben und 4 Leitthemen. Das Gesamtbild der Jagd wird beschrieben werden, denn „für Show-PR stehe ich nicht zur Verfügung“, stellte Gach klar. In der Folge galt es, die Novellierung der Satzungen der Steirischen Landesjägerschaft zu beschließen. Diese sei nötig, da sich die Aufgaben der Landesjägerschaft durch die Novellierungen des Jagdgesetzes geändert haben, weil es zu Auflösung von Jagdbezirken gekommen ist und ähnliches. Der Antrag ist mit einer Gegenstimme angenommen worden. Grußworte der Ehrengäste „Der Landesjägertag ist das gesetzliche Hochamt, wo nicht der Pfarrer die Predigt hält, sondern der Landesjägermeister“, konstatierte Landesrat ÖR Johann Seitinger. Seiner Ansicht nach funktioniere im Großen und Ganzen alles im Lande Steiermark, die Situation sei teilweise aber angespannt. Zum Ersten werde die Jagd immer mehr zur Zielscheibe einzelner NGOs in der Öffentlichkeit und immer mehr zum Spielball von Interessen. Daher müssten wir uns mit allen Kräften darauf konzentrieren, hier mit Besonnenheit zu agieren und darauf zu achten, „dass uns nicht zu viel an Bürokratie und Schwerfälligkeit aufgebürdet wird, dass die Jagd für uns ein Freiheitstraum bleibt und alles mit Hausverstand erledigt wird. Kammerpräsident ÖR Franz Titschenbacher war in seinen Worten voll des Lobes für alle Beteiligten, die sich dankenswerterweise gemeinsam bemühen, miteinander gangbare Wege zu beschreiten. „Es gibt immer wieder Berührungspunkte, wo wir eine unterschiedliche Wahrnehmung haben. Eine wesentliche Grundlage ist hier die Mariazeller Erklärung, wo es ein klares und eindeutiges Bekenntnis zur multifunktionalen Waldwirtschaft gibt“, so Titschenbacher. Ehre, wem Ehre gebührt Geschäftsführer Mag. Karl Sirowatka oblag es, den feierlichen Part am Landesjägertag zu gestalten. Im anschließenden Festakt wurden fünf besonders verdiente Funktionäre der Jägerschaft hoch dekoriert. Goldenes Verdienstzeichen: Richard Harreiter, BJM Ofö. Ing. Karl Peitler, BJM Helmut Rosenberger, Karl Schnur. Goldenes Ehrenzeichen: Ojg. Wolfgang Rudorfer. Einen ausführlichen Bericht zum 67. Landesjägertag finden Sie in der kommenden Juli-Ausgabe des ANBLICK. Stefan Maurer [Zeige als Diashow] 1 2► Martin Garber

