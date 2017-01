DI Heinz Gach hat seine Funktion als Landesjägermeister per 31.12.2016 nach insgesamt 24 Jahren im Dienste der steirischen Jagd zurückgelegt. Franz Mayr-Melnhof-Saurau wurde einstimmig zum Nachfolger von DI Heinz Gach als Landesjägermeister gewählt.

In der vom geschäftsführenden Landesjägermeister-Stellvertreter als Vorsitzendem der Wahlkommission einberufenen Sitzung des Vorstandes am 16.1.2017 haben die Mitglieder des Vorstandes gemäß § 52 der Satzungen der Steirischen Landesjägerschaft in einer Ersatzwahl Franz Mayr-Melnhof-Saurau einstimmig zum Landesjägermeister gewählt.

Aufgrund der Wahl des bisherigen Landesjägermeister-Stellvertreters zum Landesjägermeister wurde auch eine Ersatzwahl des Landesjägermeister-Stellvertreters notwendig. Die Mitglieder des Vorstandes haben deshalb in der Sitzung am 16.1.2017 in einer Ersatzwahl DDr. Burkhard Thierrichter mehrheitlich zum Landesjägermeister-Stellvertreter gewählt.

„Mehr als vier Jahrzehnte lang hat Heinz Gach die jagdliche Standesvertretung in der Steiermark in unterschiedlichen Funktionen mitgestaltet. Davon stand er insgesamt 24 Jahre als Landesjägermeister an der Spitze der Jägerschaft. Er hat das Weidwerk in unserem Bundesland in den letzten Jahren geprägt wie kein anderer“, würdigt der neu gewählte steirische Landesjägermeister, Franz Mayr-Melnhof-Saurau, seinen Amtsvorgänger. Durch die Wahl von Franz Mayr-Melnhof-Saurau (geb. 1977), der zu den größten Waldbesitzern Österreichs zählt, übernimmt eine Unternehmerpersönlichkeit das Amt, deren Familiengeschichte untrennbar mit der steirischen Jägerschaft verbunden ist. Denn bereits sein Vater und Urgroßvater (dieser war der erste gewählte Landesjägermeister nach 1945) führten die Geschicke der Jägerschaft in der Steiermark.

Mit rund 23.500 aktiven Jägerinnen und Jägern ist die Steirische Landesjägerschaft nach Niederösterreich die zweitgrößte innerhalb der österreichischen Bundesländer. Daher ist es ein wichtiges Ziel des neuen Landesjägermeisters, die Akzeptanz und das positive Wirken der Jägerschaft in der Steiermark weiter zu erhöhen. Mayr-Melnhof-Saurau: „Als Jäger leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der Natur und Umwelt. Wesentlich ist es daher kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Beziehungsdreiecks Tier-Gesellschaft-Lebensraum zu arbeiten sowie das gute Einvernehmen mit den Lebensraumpartnern und der Land- und Forstwirtschaft sicherzustellen. Es ist somit eine unserer Kernaufgaben, den in den letzten Jahren eingeschlagenen Weg weiterzugehen.“

Ab 13. Februar 2017 beginnen in der Steiermark die alle sechs Jahre stattfinden Wahlen zu den Bezirksjagdausschüssen. Nach deren Konstituierung und der anschließenden Wahl der Bezirksjägermeister erfolgt gemäß dem Steiermärkischen Jagdgesetz die Wahl zum Vorstand der Steirischen Landesjägerschaft.