Der Verein Grünes Kreuz lud am Montag, den 30. Jänner zum bereits 96. Jägerball in die historischen Ballsäle der Wiener Hofburg. Die Patronanz übernahm in diesem Jahr die Salzburger Jägerschaft. Deren Funktionäre und Partner aus Politik und Wirtschaft marschierten zur Eröffnung unter den Klängen der Trachtenmusikkapelle Hüttschlag in den großen Ballsaal ein. Die Hofburg wurde mit jagdlich glänzenden Klängen der Jagdhornbläsergruppen Abtenau, Ramingstein, Lamprechtshausen, Werfenweng und Saalachtal erhellt. Nach den Begrüßungen von Grünen-Kreuz-Präsident Leo Nagy und Außenminister Sebastian Kurz hießen auch Salzburgs Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer und Landesjägermeister KR Josef Eder die 6.600 Ballbesucher herzlich willkommen. Außenminister Sebastian Kurz outete sich dabei als Nichtjäger und Ballmuffel, dennoch bleibt für ihn der Jägerball das unterhaltsamste und lustigste Ballereignis des Jahres. LJM Josef Eder: „Es ist eine große Ehre für mich, ein solch traditionelles, ehrwürdiges Großereignis im Finale meiner Amtszeit eröffnen zu dürfen. Die Salzburger Jägerschaft pflegt eine bodenständige und traditionelle Jagd unter der Prämisse der Nachhaltigkeit und braucht daher den Kontakt zur Öffentlichkeit nicht zu scheuen.“ Die prunkvolle Fahne der Salzburger Jägerschaft haben in dieser Nacht die Berufsjäger Oj. Rupert Essl, Rj. Daniel Zierfuss und Rj. Matthias Essl mit Stolz hochgehalten. Und weil der Jägerball bekanntlich ein Ball der Jugend ist, wurde auch hier von der Salzburger Jägerschaft ein Zeichen gesetzt: Die Breakdance-Gruppe „Team Austria“ hat mit ihrem Auftritt zur Eröffnung junge und alte Jägerherzen höher schlagen lassen. Der eigentliche Einstand aller mitgereisten Salzburger Jägerinnen und Jäger war in dieser Nacht die Spanische Hofreitschule. Sie präsentierte sich edel geschmückt in den Landesfarben Salzburgs und war bis auf den letzten Platz gefüllt. Bei der internen „Salzburger-Eröffnung“ haben dann nochmals Außenminister Sebastian Kurz, Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter und LJM KR Josef Eder ihre Grußworte an die Ballgäste gerichtet, ehe die Ballnacht so richtig zu rauschen begann …