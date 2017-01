Neben Wildstandskontrolle, Besucherführungen und Mitarbeit an Forschungsprojekten fallen in das Aufgabenfeld von Berufsjäger Michael Kirchweger im Nationalpark Kalkalpen auch noch die Kartierung von Totholz sowie die Erfassung der Auerwildbestände oder seltener Wild- und Vogelarten. So wie der Wald im Nationalpark im Wandel ist, so ist hier auch das Bild des Berufsjägers im Wandel.