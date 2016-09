In Slowenien gibt es derzeit für Berufsjäger nur in Staatsrevieren oder dem Nationalpark Triglav einen Arbeitsplatz. Einer von ihnen ist Tone Marincic – ein Mann für alle Fälle. Er ist nämlich Jagdleiter, Manager, Berater, Wirtschaftsführer, Experte für Großraubwild und Berufsjäger in einer Person.